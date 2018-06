Complot en salud I

La gestión del Ministerio de Salud durante la pasada década inmoral y maléfica, ha sido catastrófica por el daño casi irreparable que generó dicho portafolio al haber destruido todo lo bueno implementado a lo largo de la historia y que le dio al Ecuador una posición de gran importancia y respetabilidad en Latinoamérica.

Dejando atrás la importación de furgonetas disfrazadas de ambulancias; el uso de un larvicida cubano no aprobado por la OMS, junto con la cancelación de los mejores tropicalistas del país que laboraban en el SNEM o en el SNCV; la desaparición del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, ícono científico de talla nacional e internacional y puntal de la investigación médico-biológica; la desaparición de la unidad de producción de una de las mejores vacunas antirrábicas del mundo; la destrucción del serpentario que nos permitió tener un suero antiofídico autóctono al ser elaborado con serpientes y crótalos nativos; la abolición de los cursos de posgrado; la eliminación de las organizaciones clasistas de médicos, tales como colegios y Federación; el Decreto 813, ilegal e inconstitucional, que creó la figura de la “renuncia obligatoria”, gracias a la cual el Estado se desembarazó de gran parte de la crema de médicos y profesionales en otras disciplinas que eran el sustento técnico de la nación; la construcción y equipamiento de hospitales con los tradicionales sobreprecios, etc., etc.

La ministra de Salud impide por primera vez la presentación ante los delegados del Conasa, la X revisión final del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos-CNMB, que está listo para su envío a la imprenta, para luego ser distribuido a todas las unidades de salud del país, toda vez que se trata de un documento de extrema importancia para el ejercicio de la medicina institucional. Dicen que un tal Dr. Durango se habría apoderado del documento y lo mantiene oculto, al parecer para introducir subrepticiamente en él algún medicamento no aprobado por la Conamei, pero cuya presencia en el CNMB le generaría pingües ganancias.

