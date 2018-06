¿Cómo es la cosa, presidente...?

La política internacional del gobierno ecuatoriano está llena de contradicciones. Cuando se quiere manejar un Estado a través de ideologías se cometen imperdonables equivocaciones.

De acuerdo con la Constitución, la política de relaciones exteriores del Ecuador la dirige el presidente de la República. Quien quiera que ejerza las funciones de ministro de Estado, en la cartera de Relaciones Exteriores, debe cumplir con la decisión del primer mandatario. Lastimosamente, durante el régimen de Lenín Moreno, por lo que conoce el país a través de los medios de comunicación, la política internacional parece ser que ha estado dirigida exclusivamente por la actual canciller. Esto, que parecería ser insólito no lo es, cuando el propio presidente dice que la decisión de otorgar la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange no la tomó él y pone al descubierto una situación incómoda para el país.

Resulta que Assange es compatriota nuestro al haber adquirido la nacionalidad ecuatoriana por obra y gracia de la canciller en funciones. Debió darse por parte de ella, para cumplir con la Constitución, la tarea de conocer la opinión del presidente, quien no es un simple coordinador de la política internacional.

Por otra parte, para la canciller los gobiernos dictatoriales de Maduro en Venezuela, y de Ortega en Nicaragua, son democráticos y en ellos no debe intervenir el Ecuador para no atentar contra la libre determinación de los pueblos. Esta es una tremenda equivocación de la Cancillería. Cuando se interviene en defensa de derechos humanos no hay injerencia en la vida de un Estado, como lo afirma la Carta de Conducta aprobada por Latinoamérica en la época del presidente Jaime Roldós, así como también lo dice la doctrina Betancourt, ambas reconocidas y ratificadas por Nicaragua y por Venezuela.

El presidente Moreno tiene que aclarar cuál es la verdadera línea internacional de nuestro país cuando se le presentan expectativas importantes en sus relaciones internacionales, en procura de superar la crisis económica que padecemos.