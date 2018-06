Colombia: un nuevo rumbo

Así como México merece felicitaciones por su victoria frente a la selección alemana de fútbol, que se asume como un triunfo de América Latina, igual merece congratulaciones Colombia, por la gran jornada democrática recién cumplida.

Partiendo de la celeridad y la transparencia logradas en la transmisión de los resultados, verdaderamente ejemplar, es evidente que en el vecino país se votó a favor de un cambio profundo, proporcionándole una aplastante derrota al mantenimiento del “statu quo”.

No da más la patria de García Márquez. Es obligatorio caminar todos juntos en pro de ir cerrando la profunda brecha que separa al país político del país nacional. No puede pasar sin llamar la atención la votación alcanzada por Petro, pero pareciera que los colombianos buscan alcanzar la justicia por el camino del desarrollo, sin más violencia. Incluso los líderes de las FARC proclaman la necesidad de optar por la grandeza y la reconciliación. Por eso, más allá del apoyo que significa contar con el respaldo de Álvaro Uribe, pareciera que Iván Duque logró aglutinar la esperanza de un conglomerado que busca superar sus males sin arriesgar la paz pero, al mismo tiempo, no desea favorecer la impunidad.

En todo caso, resulta presuntuoso intentar hacer desde acá un análisis de la situación colombiana a la fecha y, peor todavía, tratar de interpretar las razones profundas de su reciente pronunciamiento electoral.

Cabe esperar otras manifestaciones para tratar de anticipar las orientaciones del nuevo gobierno: la integración de su gabinete por ejemplo, sobre el que ya se anuncia que será paritario en cuanto a género pero que también, presuntamente, buscará ser de integración nacional en cuanto a la participación de las regiones y de las tendencias políticas.

El hecho cierto es que Colombia ha recuperado el camino hacia la consolidación de una paz que le ha sido esquiva largo tiempo. Los acuerdos alcanzados por Santos no satisfacen a todos pero han permitido, luego de años de no ocurrir, una elección con amplia participación, con resultados claros, sin atentados, sin asesinatos, con esperanza.