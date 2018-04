En el plano político, está muy bien que Lenín Moreno haya puesto distancia con el retrógrado régimen de Correa. Que rompa con ese pasado siniestro y corrupto. Perverso, odiador, ideológico, teórico con políticas anticuadas del pasado. Obsoleto. Impuestero.

Pero, nada hace todavía Lenín para impulsar la economía y las finanzas de la gente común.

El punto no es, exclusivamente, resolver las finanzas públicas (lo financiero). Más importante y urgente es el problema “económico” de la gente común y sus familias. Carecen de trabajo e ingresos y no pueden comer todos los días. La prioridad de prioridades son las finanzas y la economía de la gente común. No del Gobierno. Tecnócratas (del siglo XIX) partidarios del Estado, incluso algunos que creen en la gestión privada, no atinan a dar fórmulas prácticas para resolver la gravísima crisis que vive Ecuador, causada por la corrupción, el desorden fiscal, la multimillonaria, gigantesca y delictuosa deuda y el imparable gasto público, con la más frondosa, onerosa e improductiva burocracia (jamás vista en la historia de Ecuador).

Asfixian al ciudadano común, que sufre escasez, carestía, desempleo, odio de Correa e inseguridad. Todos los de “siglo XXI” se derrumban por su incapacidad y corrupción. El pueblo en las calles llega hasta al sacrificio contra estas perversas “castas de hampones”. Mafias que roban sin límite.

Las nuevas deudas y la emisión de bonos basura (paños tibios en el gasto público) nada solucionan. Lenín debe integrar su gobierno con gente diferente, de mentalidad abierta y moderna.

Es urgente abrir el país. Eliminar trabas, aranceles e impuestos a las exportaciones e importaciones. Que venga la inversión extranjera privada. Eliminar aduanas, foco de corrupción. El libre comercio inundará el país de dólares. El Gobierno recaudará más. Habrá abundante trabajo.

Es muy fácil copiar a China (dictadura excomunista), que aplica el modelo Singapur gigante. (Niall Ferguson: Civilization, London- 2011). Al ladrón lo matan y le quitan lo robado.