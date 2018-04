Una vez escuché decir que todo en la vida puede explicarse en un plano cartesiano. Incluso diría yo, en una simple escala.

Sé que algunos de mis lectores se reirán con está introducción, pero de verdad lo creo. ¿Qué hay entre el frío y el calor, entre la sanidad y la locura, entre la derecha y la izquierda política, entre la cooperación y el conflicto o entre el amor y el odio, sino una línea invisible sobre la que se mezclan variantes de dos extremos, creando sofisticadas combinaciones? Por eso recuerdo con simpatía a mis amigos peninsulares que entre el pan de dulce y el de sal, se inventaron un rico pan mixto.

En un extremo recordamos a Correa, por su liderazgo autoritario, su desafecto al diálogo, por su visión vertical de la toma de decisiones y su estilo conflictivo.

Con los mismos criterios, no sé si ubicar a Moreno en el otro extremo o en algún lugar intermedio, pues no parece estar tan cercano a Correa como un Lasso o un Nebot. Moreno se ha presentado afecto al diálogo, de estilo cooperativo, al punto que ya muchos critican que no toma decisiones de manera suficientemente rápida o determinante. Son estilos distintos de ejercer la autoridad, que se evidencian en los tiempos y en la estabilidad de las decisiones.

Estas son solo unas pocas categorías de las miles que podemos proyectar en la escala cartesiana. Podemos, siguiendo a Bobbio, graficar las diferencias entre izquierda y derecha, donde Correa y Lenín estarían cercanos de un lado y Nebot y Lasso juntos al otro. Las posiciones relativas son distintas de las absolutas.

Los filósofos griegos consideraban la moderación y la prudencia como virtudes imprescindibles de la política. Las veían como formas de evitar decisiones abruptas o extremas que desmejoren el equilibrio social. Alguien dirá que esas virtudes alimentan el “statu quo”, otros dirán que los extremos conllevan violencia, exclusión, resentimiento y en última instancia, inestabilidad. Como yo aborrezco la violencia porque sé que trae más violencia, regreso al plano cartesiano y valoro todo lo que evite que nuestros políticos se polaricen.