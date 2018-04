No perdona a nadie, no discrimina órganos del cuerpo, edad, ni género. Es traicionero, viene cuando no se lo espera; es destructivo, regresa frecuentemente, afecta la salud mental y puede acabar con los ahorros de toda una vida. Lo afirmo por haber tenido cáncer, uno tras otro. Al momento estoy libre.

Tenía 18 años la primera vez que conocí a una persona que había adquirido tan dura enfermedad, fue la hermana bastante menor de un querido amigo. Por haber nacido cuando sus hermanos ya eran adultos, era el centro de atención de padres y hermanos. Tendría 4 años cuando fue diagnosticada con leucemia; por los esfuerzos económicos del padre, logró sobrevivir un par de años. Fue una historia muy dolorosa que ocurrió hace más de medio siglo.

Cuando era miembro del Consejo Directivo Nacional de Solca, visitar el área donde se encontraban los niños era conmovedor. Tristemente no todos se salvarían, en especial los que tenían la enfermedad muy avanzada.

Otro caso que me impactó fue el fallecimiento décadas atrás de la esposa de un amigo que dejó a tres niños con edades entre 6 y 2 años. Ella notaba que tenía un bulto que crecía mes a mes en una de sus mamas, pero no lo comentaba a nadie. Cuando ya estaba muy avanzado se enteró su esposo, era muy tarde.

Solca ha hecho enormes esfuerzos para difundir información sobre qué es el cáncer, la importancia de la detección temprana y la clase de exámenes. Recuerdo la campaña del examen Papanicolaou para mujeres con el fin de detectar y prevenir el cáncer de cuello uterino. Dentro del hospital se construyó una sección para atender a las pacientes. La campaña fue un éxito, diariamente llegaban entre 200 y 400 mujeres. Hoy las clases alta y media están muy bien informadas. En la clase pobre todavía hay trabajo que hacer, en parte por las migraciones, pues sigue llegando gente del interior.

Solca no puede mezclarse con la política, es como tratar de mezclar agua y aceite. El proyecto antinatura, con indicios políticos, que se está tratando de imponer, está tras Solca. Lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir sus obligaciones. Nada más.