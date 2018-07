Belicismo crónico

El equivocado orgullo de los estadounidenses, de ser ciudadanos de una potencia armamentista que se precia de poseer el máximo poder bélico del mundo y de su historial intervencionista en cualquier conflicto que considere que atenta de algún modo contra su seguridad exterior y sus intereses -como lo expresara en el pasado Barack Obama, contra el régimen venezolano-, vuelve a manifestarse tras la primera cumbre bilateral de Helsinki, celebrada entre los presidentes de EE. UU. y Rusia.

Donald Trump culpó a sus predecesores por la “estupidez” de dejar hundir las relaciones bilaterales con Rusia hasta el nivel en que se hallan, y aseguró que “eso cambió hace aproximadamente cuatro horas. Realmente lo creo”. Vladimir Putin, a su vez, celebró “la atmósfera franca” de la cumbre, calificando las conversaciones como “muy exitosas y útiles”. No obstante, buena parte de los congresistas norteamericanos tuvieron una óptica diferente, tanto que de corresponder a la del estadounidense medio mostraría su peor faceta: una vocación guerrerista crónica que distorsiona su espíritu emprendedor y agresivo. El senador republicano John McCain calificó el desempeño de Trump en Helsinki “como uno de los más vergonzosos de un presidente estadounidense” y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, también republicano, expresó que Trump “debería apreciar que Rusia no es nuestro aliado. No hay una equivalencia moral entre EE. UU. y Rusia, que sigue siendo hostil a nuestros valores básicos e ideales”. Pero los peores dardos vinieron de la bancada demócrata. El senador Chuck Schumer dijo que Trump tuvo un comportamiento “peligroso y débil”, y el legislador Jimmy Gómez, que el mandatario llegó a los límites de la “traición”. Aludiendo a la acusación de que en su campaña habría recibido ayuda de Rusia, expresó: “Aliarse con Putin contra los servicios estadounidenses de inteligencia, es asqueroso; pero no defender a EE. UU. está al borde de la traición”.

La “estupidez” respecto a la “guerra fría” o permanente confrontación entre EE. UU. y Rusia, a la que se había referido Trump al ingresar a la cumbre de Helsinki, sigue viva al interior del Congreso y del pueblo estadounidense, y parece no tener remedio.