Bases de la economía

El costo-beneficio es vital en economía y finanzas. Los beneficios no pueden ser menores al costo de lo invertido o gastado. Para todo empresario, grande, mediano, pequeño, tendero, taxistas, carretilleros, ambulantes, su principio es ganar-ganar, y no que uno pierda y el otro gane. El que vende no lo hace para favorecer al que compra, ni este quiere beneficiar al que vende. Todos buscan su propio beneficio. “No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que esperamos nuestra cena, sino de su propio interés.” Adam Smith (1723-1790). “No por bondad, sino por puro interés hacia uno mismo y hacia sus seres queridos” (Augusto Comte 1798-1857, fundador de la Sociología y el positivismo).

El desarrollo económico y la integración social son el interés individual. Origina el comercio, la producción, el trabajo y la riqueza. Compite. (Competitividad). Para producir más y mejor (productividad), emplea más gente (división del trabajo), mejora salarios, utilidades, ahorra, acumula reservas, materias primas, productos y depreciación. Crea capital fijo y circulante.

Es un “orden social espontáneo” que pocos comprenden. Es una “mano invisible” que mueve intereses particulares que son comunes. (La riqueza de las naciones, 1776). Ningún gobierno o autoridad lo motiva.

El cálculo económico (negociar íntimamente) es viable si es que existe el Estado de derecho, esto es, la democracia, que no es el Estado legal que nos rige.

La producción, distribución, uso de bienes y servicios solo se da con la propiedad privada de los medios de producción.

En su ausencia, es imposible la formación de precios, que son el valor subjetivo de un producto o servicio.

El crecimiento económico se logra con un sistema jurídico que garantice y documente la propiedad e intercambios libres y pacíficos, más la vigencia de justicia autónoma, que protege y obliga a cumplir leyes.

So pretexto de realizar obra social o distribuir riqueza ajena todo gobierno impuestero daña la economía.