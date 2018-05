Violencia en los colegios

Los padres de familia enfrentan dos problemas para defender a sus hijos: las drogas y abuso sexual en las instituciones educativas, hoy se incluyeron las agresiones físicas.

Una niña de 11 años murió en Guayaquil por golpes de sus compañeros; otro menor fue agredido en Pujilí dentro del colegio al que asiste. ¿Qué esperan las autoridades para investigar y sancionar a responsables o revisar si la aplicación de los procedimientos en la casa de salud fueron los correctos o no? Un caso de agresión existió en el mismo colegio antes, pero no se lo denunció. Al no hacerlo se dio luz verde para repetirlo con quien sea y cuando quieran, como en efecto sucedió.

Eco. Marysol del Castillo