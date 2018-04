Violencia en las calles

El jueves por la noche me dirigía a mi domicilio por la av. Pedro Menéndez Gilbert. Eran casi las diez cuando me encontré con el tránsito casi paralizado. Estaba a la altura de una gasolinera antes de la entrada al puente en el sentido a Samborondón. ¿Por qué las largas filas? Un accidente probablemente; pero no, era una pelea en plena pista entre dos conductores, uno de un auto y el otro de una moto, de casi medio centenar que rugiendo motores circulaba en gavilla. El motorista, al parecer le rompió el espejo al primero y este se bajó a pedir explicaciones. Al final se armó una trifulca en la que tuvieron que intervenir policías y agentes de tránsito. La intolerancia pura en las calles.

Dra. Teresa Reyes Yábar