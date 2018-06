Una buena y una pésima noticia

La buena, el CPCCS-T defenestró a la injusticia del expresidente. La pésima, “¿No me daban crédito? “Con ayuda del presidente Moreno, la canciller fue a su asunción-histórica”. La Asamblea dormitó con la traición a la patria de Assange y engaño a Londres. Moreno: “Fue responsabilidad de Espinosa, no fue lo más adecuado y lo respeto”. No presidente, usted es responsable como jefe de Estado. Ya estamos en la ‘Tercera Guerra Mundial’ del espionaje, la diplomacia, los intereses económicos, las ideologías y credos, los éxodos, el macabro narcotráfico transnacional, etc. Presidente, no se puede servir a dos a la vez: ¿al Estado de derecho y al Estado dictatotalitario?

Juan Carlos Cobo Rueda