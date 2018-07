Un gran ejemplo para el mundo

El gran legado de Mandela para los pueblos del mundo fue el de no haberse perpetuado en el poder como presidente de Sudáfrica, pues no se presentó para las elecciones del segundo mandato; ejemplo que no fue seguido por Maduro de Venezuela y Ortega de Nicaragua, así como otros que quieren continuar.

A diferencia de estos, Mandela, aprendió a escuchar y guiar más que gobernar por decretos. Se dirigía al corazón de la gente, se fijaba en quienes consideraba rivales para convertirlos en amigos. Los injustos 27 años de cárcel que pagó por su lucha contra el apartheid, le enseñaron el dominio de sí mismo, disciplina y concentración.

Lic. César Burgos Flor