No hay que ser muy religioso para darse cuenta de que lo que estamos viendo a diario, a nivel mundial y ahora en nuestro país, son tiempos de crisis total, cosechados por malas actitudes, corrupción a todo nivel, asesinatos y drogas hasta en las escuelas; escasez, éxodos masivos, crímenes despiadados, etc. La vida vale poco menos que un poroto cuando la ambición, envidia y egoísmo se apodera del ser sin reflexión alguna. Y todo parece decir que el tiempo se agota como lo predicen las Santas Escrituras para este milenio y no es casualidad (Mateo 24:12) “...Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará”, sentencia la profecía. Ya no es posible confiar en nadie.

Rev. Francisco Rosario