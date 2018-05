¿Tenemos conductores responsables?

Por décadas hemos sido testigos del desbarajuste en el transporte terrestre de pasajeros; miles de víctimas de por medio, y el mal no parece tener fin. Hoy, en el enésimo intento de poner orden por parte de las autoridades, no vendría mal adoptar un sistema de ascenso de categoría al momento de otorgar licencias de conducir. No puede ser que un analfabeto, principiante e inexperto se ponga al volante de un bus de pasajeros. Basta recordar que para comandar un avión de vuelos internacionales de pasajeros hacen falta años y años de experiencia, y miles de horas de vuelo de por medio. ¿Podrán nuestras autoridades tomar una iniciativa similar y así evitarnos las desgracias?

Fausto Moscoso Ochoa