Se promociona algo para venderlo

El sábado fui a un mall, en los exteriores del supermercado degustaban un nuevo producto, un exquisito pan que era servido con queso crema, mantequilla, manjar y con todas las combinaciones era excelente.

A muchas personas les agradó el sabor. Ingresamos al supermercado pero oh sorpresa cuando me acerqué a la panadería el producto no estaba en percha, pregunté al joven que atiende y me respondió: “Toda la semana lo han promocionado pero nunca lo tuvimos en percha y la gente ha preguntado, pero ha llevado otro pan”. Un producto necesita promoción de lanzamiento, pero es más rentable que el mismo esté listo para la venta cuando se lo promociona.

Ing. Isabel de Cordovez