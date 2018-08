“Se debe convertir el desarrollo social en una política sustentable en el tiempo”

E n estos días he leído con mucho agrado temas sobre lo social. Cuando mi nombre fue impulsado, por varias organizaciones, para ser ministro del MIES en el gobierno anterior, planteé que el Bono de Desarrollo Humano (BDH) per se no es negativo, pero hay que reestructurarlo y depurarlo creando un soporte tecnológico entre academia y empresa privada para que sea un verdadero y medible apoyo al quintil poblacional más vulnerable.

Un análisis técnico puede indicar si el Bono de la Pobreza, que luego se denominó BDH, fue un cambio estructural y estructurado o solo un cambio de palabra manteniendo las mismas fallas.

Señor Director, otros planteamientos señalados fueron tomar acciones concretas contra la pobreza, la creación de trabajo, los emprendimientos juveniles, la rehabilitación carcelaria, las medicinas accesibles, afrontar el bullying, las adicciones, suicidios, la violencia intrafamiliar, el acoso a menores y mujeres, los secuestros, etcétera.

Todo esto y más, puede realizarse bajo el programa actual del Gobierno del presidente de la República, que impulsa producción y riqueza, convirtiendo el desarrollo social, sustentable en el tiempo.

Enrique Cobo Bustamante