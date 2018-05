“¿Se controla la salud de los choferes de buses?”

Me referiré al impactante accidente de tránsito ocurrido en Guayaquil, el cual se debió a que el chofer sufrió un ataque al corazón mientras manejaba. Por suerte, fue socorrido oportunamente y llevado a un hospital donde pudieron salvarle la vida. Después de esto, no se supo más sobre el asunto. ¿Existe la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito? ¿Cuántas veces han ocurrido accidentes como este en particular? ¿Existen estudios estadísticos realizados por el INEC o por la Espol? Así sabremos las causas por las que se produjeron. La ciudadanía tiene derecho a saber, ya que cada vez que subimos a un transporte urbano, estamos poniendo nuestras vidas en manos del chofer que lo conduce.

Miguel A. Alava Mestanza