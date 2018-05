Requisitos para visitar las Galápagos

Mientras en la frontera norte se permite pasar con tanta facilidad a inmigrantes venezolanos que en su mayoría se quedan aquí, a los ecuatorianos se nos solicita carta de invitación o reserva hotelera para visitar las Galápagos, que es parte de Ecuador. Hace dos años en el aeropuerto de Baltra estaba un ciudadano asiático el cual ni se le entendía lo que decía pero ¡oh sorpresa!, me di cuenta que ya contaba con cédula de colono. ¿Cómo así? Mi familia por parte de padre en su mayoría radica en el archipiélago, apuesto que si solicito el documento mencionado de seguro me lo niegan. Aquí cabe la frase “Primero los extranjeros, luego los nuestros”. No piensen que padezco xenofobia, pero es la gran realidad.

Lenín Bastidas Morán