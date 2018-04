En la nota informativa publicada el lunes 23 de abril bajo el título “La Judicatura quiso entregar información un domingo”, se hace referencia a la entrega de información por parte del secretario general del Consejo de la Judicatura (CJ) al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T), nota en la cual se inicia: “Instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición jamás han abierto sus puertas los domingos, pero el secretario del Consejo de la Judicatura, Andrés Segovia, acudió ayer a esas instalaciones para entregar una información que les fue solicitada el viernes con un plazo de dos días”.

Al respecto, me permito indicar que, el secretario general del CJ, Andrés Segovia, se encontraba cumpliendo con lo solicitado por el CPCCS-T, en el oficio No. CPCCS-CT-2018-0029-OF, recibido en el CJ el viernes 20 de abril del 2018 a las 16:11 hs, firmado por el señor doctor Darwin Enrique Seraquive Abad, en esta ocasión como coordinador técnico para la Transparencia. En este pedido al que hago alusión, se establecía como plazo máximo para la entrega de esta información dos días; es decir, la información de este nuevo requerimiento, debía hacerse el domingo 22 de abril observando la disposición general primera de la resolución No. PLE-CPCCS-T-O-009-28-03-2018, que establece... “En caso de no entregar la información en el término requerido, se considerará incumplimiento de funciones...”.

En otra parte se afirma categóricamente y sin contrastar con la fuente lo siguiente: “Según el secretario, la información que debía entregar estaba en dos cajas, que contenían 2.270 fojas. Lo que no dijo el funcionario era que el pedido del Consejo Transitorio, hecho a través del coordinador técnico Darwin Enrique, era que entregara la información que había llegado ‘incompleta’ en el pedido anterior”.

Esta información es incorrecta, pues no se trata de información incompleta, como maliciosamente lo cita el oficio del Consejo de Transición, sino de información adicional que el CPCCS-T solicitó al CJ, pues el 9 de abril pidió el listado de asesores pertenecientes a presidencia y demás vocales integrantes del CJ, designados a partir de enero de 2013, hasta la presente fecha, que hayan ingresado mediante nombramiento, contrato de servicios profesionales, contrato de servicios ocasionales o cualquier otra modalidad de contratación; indicando las funciones, responsabilidades y atribuciones a ellos asignados y pidió que se llene una matriz, más no pidió ni hojas de vida de estos funcionarios y exfuncionarios ni tampoco copias certificadas de sus informes.

Dr. Tomás Alvear Peña

Dirección General