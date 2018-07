A propósito del artículo Un huésped incómodo

El artículo “Un Huésped Incómodo”, de Fernando Cazón Vera, del miércoles 25 de julio de 2018, dice: “Julian Assange, ahora ya perdonado por los suecos que lo acusaban de un delito sexual pero que no ha logrado ganarse la lástima de los ingleses...” Falso. Assange nunca estuvo acusado por los suecos de nada; en eso precisamente radica su asilo político, y la resolución de la ONU que califica su largo encierro como una detención arbitraria. Una fiscal sueca abrió una segunda investigación de oficio, luego de que otra fiscal había ya considerado el caso intrascendente. La segunda investigación fue también cerrada, luego de más de 5 años, sin que a Assange se lo llegue acusar de nada. Si él hubiese estado acusado de algo, nunca hubiera sido “perdonado”. Suecia no es Ecuador, donde los empresarios de la gallada dejan pasar el tiempo hasta que les llega la hora de hacerse con el poder y el gobierno les perdone las deudas.

Don Fernando Cazón asevera: Julián Assange “ha cumplido ciertas travesuras... intervino en las elecciones presidenciales de la poderosa nación norteamericana para, acusando y calumniando a la candidata demócrata Hillary Clinton, lograr el triunfo del republicano Donald Trump...”. ¿Que un medio de comunicación publique información sobre un candidato presidencial es una travesura? ¿Una intervención? Las publicaciones de Wikileaks se remiten solo a lo que la candidata y su partido dijeron, o escribieron, por su propia boca, puño y letra. No puede haber “acusación”, menos aún “calumnia”, cuando no hay nada de la autoría del periodista, que publica la información tal cual, para que sea el público el que saque sus propias conclusiones. No fue Julian Assange quien describió el doble discurso de la candidata: uno con los empresarios, otro con las bases del partido; tampoco fue Assange quien “acusó” a nadie, sobre los negocios de la Fundación Clinton con ciertas monarquías árabes, asiduas compradoras de armamento norteamericano, ni sobre los chanchullos orquestados dentro del aparataje demócrata para perjudicar al candidato de la izquierda Bernie Sanders.

Un siguiente párrafo dice: “Esto sin olvidar, por supuesto, que también participó en el intento de desmembración de España, apoyando a los separatistas catalanes”. Otra aseveración incorrecta. Julián Assange nunca se ha pronunciado ni a favor, ni en contra, de una posible separación catalana. Se ha pronunciado, eso sí, por el derecho de cualquier pueblo a su autodeterminación y a expresar ese derecho por las vías legales. De igual forma, ha condenado la brutal represión desatada por Madrid en contra de población civil catalana. ¿No están los medios para condenar los abusos de poder?

Don Fernando Cazón Vera posee inigualable talento para la poesía. Lo digo cargado de respeto y admiración. El periodismo, a diferencia de la poesía, donde la imaginación no tiene límite, debe ser de absoluto rigor, inclusive tratándose de periodismo de opinión. En esta pieza en particular, por lo visto, ha primado la animadversión, antes que el rigor periodístico.

Fidel Narváez

Cambridge, Reino Unido