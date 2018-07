“Quienes tienen una opción distinta no deben ser tratados como pervertidos”

E l artículo escrito por Rómulo López Sabando, el 12 de julio en EXPRESO, comienza aseverando que previo al gobierno de Correa, nuestro país estaba plagado de valores y buenas costumbres, donde los políticos no robaban, las mujeres no eran agredidas y disminuidas por el machismo existente, donde quien más tenía podía abusar del que tenía menos, una sociedad donde se aceptaba la infidelidad masculina, donde las violaciones de curas eran tapadas y no denunciadas, en donde las personas con dinero eran valoradas sin importar de dónde obtuvieron su dinero, donde el ser homosexual era símbolo de enfermedad y el ser humano podía ser vejado por el simple hecho de no ser como la mayoría... ¿A esa sociedad se refiere el autor?

No estoy a favor de lo que el gobierno de Correa hizo en muchos aspectos, pero lo que expresa este señor en su artículo es mucho peor, pues fomenta la discriminación, refuerza antiguas ideas, y expresa el odio que esta persona tiene por quienes no tienen una vida como la de él, supuestamente llena de “valores y virtudes”. La pésima educación es la de aquel que dice que quienes tienen una orientación diferente a la suya deban ser marginados o tratados como pervertidos.

Si usted aprende a respetar a los demás y enseña eso a futuras generaciones a lo mejor cuando estos niños lleguen a ser políticos pensarán dos veces antes de robar, pues tendrán conciencia de que al hacerlo dañan a otros seres humanos.

Daniel Noblecilla Castro