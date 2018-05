“Que se conmine a los poderes del Estado a estar vigilantes”

Me refiero a la opinión ¿Hasta cuando la impunidad? del distinguido columnista Modesto Apolo Terán, publicada el 1 de mayo de 2018; en la parte pertinente que cita: “las bancadas de Alianza PAIS, Alianza PAIS-Aliados y Revolución Ciudadana, con sus votos negaron la posibilidad de que se cree una comisión para investigar los posibles nexos que tuvo el gobierno del expresidente Rafael Correa con la guerrilla y el narcotráfico”; al efecto, aquella resolución de la Asamblea devenida del 24 de abril efectivamente causó indignación en muchos por el efecto aparentemente encubridor de tales bancadas, cuando lo resuelto si esta apegado a la legalidad aunque no deja de ser un acto sin ética e inmoral; la investigación preprocesal y procesal penal, de acuerdo al articulo 195 de la Constitución corresponde exclusivamente a la Fiscalía, por tanto no nos cause sorpresa que las bancadas morenista y correista, que mayoritariamente tomaron este atajo para evitar eso si, que el tema se politice. Lo plausible sería que desde la Asamblea se conmine a los demás poderes del Estado para que estén vigilantes de la transparencia en la investigación, respetando la independencia de funciones de los demás poderes. Recordemos la comisión política de la Asamblea creada para verificar lo inversión correista en la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, de la cual, salieron informes resaltando mas bien la magnifica “obra” del expresidente Rafael Correa.

Ab. Marco P. Jacho López