“Que las inversiones del IESS no se usen para socorrer al gobierno de turno”

No podemos vivir sin información, tampoco podemos trabajar. Si no podemos trabajar sin comunicación e información, no se diga vivir en sociedad. Sin ellos, por ejemplo, ¿cómo podría enterarse una persona de los requerimientos de sus jefes inmediatos?

Es conveniente que la comunicación, para su materialización, deba ser mediante reuniones y que se señale de antemano el objetivo de la reunión, que se consiga la presencia de mayor número de participantes, que se visualice los puntos del programa, persiga acuerdos tentativos, no emita juicios si es un modelador y finalice puntualmente.

La sociedad en general permanece informada, ya que hoy en día es tan rápido comunicarse e informarse. Las cosas se saben en minutos de los hechos o acontecimientos en cualquier parte del planeta.

Siendo nuestra forma de gobierno un régimen constitucional de derechos, es conveniente que se respete los fondos del IESS, que sus inversiones no se utilicen para socorrer al gobierno de turno, sino para acrecentar los fondos de las prestaciones que otorga la seguridad social.

Que se amplíe el ámbito de una mejora en la pensión jubilar, quizá con una jubilación complementaria y creando hogares de la tercera y cuarta edad, para lograr la retroalimentación de los capitales de la seguridad social, recordando que el IESS no es una institución del Estado sino un ente en beneficio de la clase trabajadora.

José Bruque Martrus