¿Qué estamos haciendo como sociedad para lograr los cambios sociales que necesitamos?

En estos cruciales momentos, ya no podemos recién querer descubrir el agua tibia, ya no podemos hablar del pasado, estamos en el presente, en un mundo cambiante por los avances tecnológicos, donde los valores, costumbres, culturas y creencias están sufriendo cambios, donde todo es desechable y temporal. Existe la indiferencia social, en la cual no percibimos un verdadero liderazgo político.

Estamos distraídos en muchas cosas triviales. Sin embargo, debemos hacer un alto y meditar nuestras acciones en la sociedad. Es la razón de los retos como sociedad. El reto consiste en que no debemos hacer cambios individualmente, donde está nuestro círculo de influencia. Debemos hacerlo como nación o sociedad. Con visión y objetivos bien claros y definidos a corto, mediano y largo plazo implementado con una mejora continúa.

Estamos en una crisis social y económica, que nadie sabe que hacer y tenemos nuevamente la misión de jugar el rol que definieron nuestros antepasados. Hay que poner en orden las cosas que no están bien y rescatar nuestra cultura, costumbres, creencias y valores. Recordemos que la historia es cíclica, solo cambia el escenario. Es el momento de corregir errores que se cometieron. ¡Porque somos seres imperfectos!

Eco. Mario Vargas O.