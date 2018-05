“Procuremos no caer en vivencias superficiales que nos dejan vacíos”

La sociedad actual en que hoy nos desenvolvemos nos exige vivir a un ritmo muy acelerado, en el que existimos para obtener éxitos, reconocimiento público, ganancias monetarias y muchos otros logros, que nos hacen sentir valiosos e importantes. Lastimosamente esta actitud reinante de la época, influye tanto en nosotros que vemos con mucha frecuencia personas, jóvenes y de todas las edades quienes con el propósito de conseguir réditos económicos y vivir fastuosamente, se involucran en situaciones ilegales e inmorales, con tal de conseguir bienes y éxitos materiales que les permita vivir pomposamente sin importar el cómo se llegan a poseer tales beneficios. Se busca la aceptación y el aprecio de la gente que nos rodea a traves de exhibirnos exitosos y poderosos. Estamos dejando un legado muy negativo a nuestros jóvenes, hemos perdido el valor de lo importante y trascendente.

Un buen amigo no se compra, una buena imagen no se construye, se transmite a través de nuestros buenos actos y forma de vida. Procuremos estar muy atentos y no caigamos en estas vivencias superficiales y efímeras que nos dejará siempre con el corazón vacío y con ansias de tener siempre más, dejando de lado oportunidades que nos presenta el diario vivir de ser personas de bien, influyentes , reconocidas por nuestra integridad y buenas acciones.

Dra. Esperanza Rendón de González