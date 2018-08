Problemas con las citas médicas

El 26 de julio accedí a la página del IESS para agendar una cita médica y me presentó como única alternativa en el sector norte de Guayaquil, por lo que me dieron la cita para el 1 de agosto a las 10:30. Acudí a esta, pero me llevé una ingrata sorpresa de que en este centro de asistencia desde hace 4 meses no están atendiendo. Unos guardias me indicaron que llamara al 140 a reportar y que me den otra cita en otra parte, lo cual hice y me contestaron que al haber tenido la cita médica el 1 de agosto no podía sacar otra cita médica hasta después de 24 horas.

¿Hasta cuándo tantos servidores ineptos en la seguridad social del país?

Francisco Alcívar Villegas