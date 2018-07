Previsión: “La vida de los pasajeros está en manos de los conductores”

Leo con frecuencia y no en estos últimos tiempos, más bien diría siempre, que las autoridades comentan y se preocupan por la alta incidencia de accidentes de tránsito en las carreteras del país.

Mencionan diversos motivos que podrían ocasionar esta situación: conductores que manejan a exceso de velocidad, que utilizan el celular mientras conducen, que se duermen mientras manejan, o estaban bajo los efectos del alcohol, que las llantas estaban en mal estado, etc.

En un tiempo hablaban que iban a evaluar a los conductores para determinar si están aptos para conducir etc. Señores dueños de cooperativas, CTE y más instituciones responsables de la seguridad vial, piensen en la salud del conductor también, realicen exámenes médicos, así como exigen a las empresas que hagan exámenes preocupacionales, periódicos etc., conforme al Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo, el Ministerio de Trabajo y Riesgo de trabajo de IESS deben solicitar a estas empresas de transportes exámenes ocupacionales y chequeos médicos periódicos avalados por médicos laborales registrados. Así pues, un diabético que no toma medicación puede llegar a tener una desbalance en su metabolismo y de manera súbita accidentarse cuando conduce, un hipertenso una crisis hipertensiva y tener un accidente cerebrovascular etc. “La vida de los pasajeros está en las manos de los conductores, cuidemos la salud de ese conductor”.

Dra. Shirley J. de Farfán