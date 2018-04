“Preocupa el elevado índice de población que no simpatiza con ningún grupo político”

El resultado de la medición de simpatía política realizada por Perfiles de Opinión y publicada por EXPRESO revela cifras muy preocupantes, en especial porque el margen que respondió “ninguno” registra 84,02 % a nivel nacional, hecho que significa alto riesgo para las futuras elecciones del Ecuador. Siendo el voto emocional, su decisión dependería de la fuerza de los vientos de la fecha del sufragio, escenario que no puede permitirse ni en sueños la oposición.

En Guayaquil, el 83,5 % de guayaquileños, según la fuente citada, no simpatiza con ningún partido; y que el PSC registra simpatía del 7,8 %, cifra preocupante dado que el alcalde electo pertenece a dicho partido político y su gestión está más que a “ojos vista” tanto para extranjeros y coterráneos.

En los andenes de la metrovía hay pantallas con información de obras de la alcaldía, pero los usuarios no las observan. Ellos ingresan apurados, sofocados por el calor y no miran dicho equipo, el hecho no radica en instalarlas y olvidarse del tema, sino en evaluar si han cumplido con el objetivo trazado, caso contrario hacer reversa y no perder tiempo.

Algo pasa y debe ser identificado y corregido, caso contrario la indiferencia ciudadana auspiciará el triunfo de elecciones seccionales a quien destruya lo construido.

Ing. Isabel de Cordovez