La vida es una travesía, nunca estamos quietos, caminamos cada día con sabiduría, amor, luz y obediencia. La vida es tan buena maestra que sino aprendes la lección, te la repite las veces que sean necesarias, hasta incorporarte y tener un masterado en un buen aprendiz. Las mejores cosas de la vida no son cosas, son momentos, recuerdos, lecciones la vida es belleza. Tu felicidad no depende de cosas que llegues a poseer; sino de disfrutar la cantidad de cosas que ya posees. La vida tiene apoyo, no es una carrera de 100 metros, es una maratón, caminar, con otras personas te da energía para seguir hasta el final. Practiquemos la hospitalidad unos con otros, sin quejarnos.

Javier Valarezo Serrano