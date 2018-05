“Ponen vallas, pero no árboles”

Vivo en la Urb. Volare en la Av. Febres-Cordero. He buscado la forma de conseguir que la alcaldía de Daule o alguna fundación siembre árboles en la avenida y no lo he logrado. Solo existen los árboles que tienen las urbanizaciones en su contorno, pero no en el parterre. Solo se han preocupado de poner grandes vallas publicitarias. Hice gestiones con una fundación que siembra árboles, pero me dicen que aún no concretan el trámite en el Municipio, ya que este se debe hacer cargo del riego y otras acciones complementarias. Además, esta avenida se ha convertido en un mercado, hay camiones parqueados a lo largo, que venden frutas, pescado, legumbres.

Elda Intriago de Saavedra