“No queremos más demagogia”

La sesión ultima de la Municipalidad de Guayaquil por los 483 años de fundación de la ciudad, tuvo como discurso final el de la “vicepresidente” del Ecuador, que fue una invitación al bostezo, porque como decimos los guayacos, no dijo nada, porque nada se ha hecho por parte del gobierno central a favor de Guayaquil, como igualmente no se ha realizado ninguna obra visible en el país a pesar de haber pasado más de un año de “gobierno”. Felizmente como no tenía y no podía decir nada en cuanto a realizaciones, el “discurso” fue solo de 10 minutos, incluidas loas al alcalde, que al menos sí anunció las obras que se están haciendo. Guayaquil y el país ya no quieren oír demagogias.

Ab. Fernando Coello Navarro