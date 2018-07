“No debe existir impunidad”

Una niña de un año y diez meses violada supuestamente por su padrastro es un caso que retumba hasta Marte. La justicia que se aplique será el detente para que muchos sociópatas sueltos no hagan de las suyas. Además, la madre de la menor debe recibir apoyo sicológico por el tema que enfrenta y sobre todo para evitar albergar sentimientos de rechazo y odio al bebé que lleva en su vientre, hijo del supuesto violador.

Mi padre me enseñó que “se piensa con la cabeza y se ama con el corazón”. Fui criada con padrastro y no me avergüenzo, Dios me bendijo al darme un padre en él. Su dirección fue importante para formar mi carácter, pero no todos corren con la misma suerte.

Ing. Isabel de Cordovez