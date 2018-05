No a la violencia en los estadios de fútbol

Siempre se ha cuestionado la actuación de los árbitros que pitan en la primera y segunda del Campeonato Nacional de Fútbol; sin embargo, creo que ellos entran a dirigir los compromisos para hacerlo bien y no con consignas de perjudicar a algún equipo en particular. Por eso, estoy de acuerdo con que el gremio de los árbitros haya decidido paralizar sus actividades y no enviar a una terna a pitar el Aucas vs. U. Católica de Quito por la brutal agresión que recibió el réferi del partido que disputaban sus similares de la sub-18. La equivocación de una terna arbitral puede generar la molestia del equipo afectado pero en ningún caso se justifica la violenta reacción de miembros del cuerpo técnico o jugadores.

Lic. Jhonny Muñoz Lima