Mercado: “Suben los precios todos los días”

Soy partidario del libre comercio y la competitividad efectiva contra los monopolios y los oligopolios del mercado no incluido salud. Aun los servicios básicos no deben estar en manos del poder público que no los hacen rentables y productivos para la colectividad, la concepción de proteger al consumidor con políticas gubernamentales nunca ha entregado resultados satisfactorios al entrar distorsionada la intervención estatal. La ley del poder del mercado más entrega protección a la pequeña industria y pequeños productores de la voracidad de los gigantes y nada hace con el consumidor. Es incontenible los cambios de precios todos los días sin que nadie haga nada para detener el incremento de estos.

Ab. Franklin Lituma Manzo