Mejora en la atención médica

Hubo una época en el IESS en que el turno había que obtenerlo con la enfermera y propina en mano; los médicos iniciaban la atención tarde, tenían que atender a sus pacientes en consultorios de su propiedad, eran cascarrabias y muchas veces no llegaban y por lo general no tenían los medicamentos requeridos. Ahora, el IESS está bien organizado. La primera vez que asistí tenía la presión muy alta y quedé hemipléjico, no tenía movimiento en el brazo, pierna derecha y no hablaba. Me cambiaron con una cardióloga que me atendía cada mes y ahora cada tres. Hace 11 años me atiende, recuperé el habla y el movimiento del brazo y la pierna. Y tengo los medicamentos siempre.

Héctor García Rivera