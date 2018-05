Mayor control a extranjeros

dadas las últimas noticias que indignan sobre asesinatos en nuestra nación y especialmente provocados por extranjeros, a quienes se les ha tendido la mano, y que no han tenido ningún tipo de control antes ni después de su ingreso al país. Esto motiva para que la restricción se realice mediante visa de manera inmediata y poner un alto a tanta gente camuflada de víctimas de gobiernos paisanos para ser acogida con buen gesto de amabilidad por nuestro confiado pueblo pero principalmente por la falta de control de autoridades que les abren las puertas a “Sansón y los que no son”. ¿Por qué? ¿Acaso nuestro país no merece ser respetado?

Martín Salazar B.