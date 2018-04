Más infracciones por las noches

Esta es una solicitud para las autoridades de tránsito en sus jurisdicciones. Lo que sucede es que por las noches es cuando se observa el cometimiento de la mayor cantidad de infracciones en las pistas. ¿Será porque la presencia de la autoridad es escasa? Seguramente. No hay otra respuesta. Por las noches veo cómo motocicletas avanzan veloces por la Menéndez Gilbert, donde el límite de velocidad es de 70 k/h, y no tienen placas. El fotorradar no los va a registrar.

Igual, circulan vehículos con vidrios oscuros y luces tipo baliza (rojo y azul) semejando a vehículos oficiales. Por eso, hay que ejecutar operativos nocturnos más seguido.

Betsy Urbano de B.