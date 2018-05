Más atención a las zonas rurales

No es posible que un país que se considera agrícola, no sea atendido debidamente. El Gobierno debe dedicar esfuerzos y recursos en áreas rurales. Con esto lograremos que la gente del campo no migre a las ciudades a engrosar los cordones de miseria. Es importante preocuparnos por hacer la vida más agradable a la gente que vive en las zona rural, aparte de propender a impulsar las actividades agrícolas para que haya trabajo. También debemos preocuparnos porque se construyan centros de salud, áreas de recreación, escuelas y colegios cercanos, que se dote a esos lugares de aspectos básicos de higiene, que exista la provisión de agua, aunque sea entubada si esta no puede ser potable.

Víctor H. Quimí Arce