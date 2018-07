Los rumores malintencionados a través de las redes sociales

Las autoridades de Tripura, una población en la India suspendieron el servicio de internet debido a varios linchamientos causados por falsos rumores sobre supuestos traficantes de niños que circularon en Whatsapp.

Veinticinco personas han muerto en un año en la India por esta aplicación de asignación de responsabilidad sobre el delito, pero el mismo sigue ocurriendo.

En Ecuador no han ocurrido linchamientos, pero sí otros delitos como el secuestro de la pareja por parte del grupo armado liderado por Guacho, de quienes no se conoce información oficial pero a través de un video que circula en las redes sociales se muestra a una pareja que supuestamente es la desaparecida dando vivas al equipo colombiano, bailando y feliz de la vida. Segundos después aparece la frase “otra mentira de ...”; pero, la realidad es que ellos no han regresado.

En Ecuador, facciones de votantes luchan para evitar la destrucción de un mito, sus “seguidores”, se identifican con el personaje al extremo que su exclusión, censura, etc., no la aceptan ni en sueños y eso hace que inconscientemente transiten muy gustosos y en numerosa compañía por las calles de la mentira.

Señor Director, nadie en su sano juicio se hiere con cuchillo propio; inventar un secuestro no suma niveles de excelencia a un gobernante.

Ing. Isabel de Cordovez