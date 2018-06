“Los regímenes antidemocráticos deben ser denunciados en foros”

Señor presidente: La prensa y las redes sociales en el mundo señalan los crímenes de la narcodictadura Maduro-Cabello-Castro-militares. Régimen fallido de plazo vencido hace rato. Venezuela se muere de hambre, sin diálisis, tratamiento VIH, sin transporte, medicinas ni insumos hospitalarios, etc. ¿Por qué como ciudadano democrático, no requirió a Maduro que respete la consulta y/o referéndum revocatorio de 2016 y ahora, usted lanza una consulta anacrónica? Nuevas elecciones con la ONU, OEA, UE... y todos los actores y presos políticos.

Como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, los arts. 1, 3 y 147. 1 y 17. Añadir en el art. 147.10: “La política exterior no podrá ser contraria a la Constitución y voluntad del mandante, el pueblo ecuatoriano. A los tratados internacionales y Carta de Conducta de Riobamba de Jaime Roldós sobre los derechos humanos de 1980. No podrá apoyar a ningún régimen de izquierda o derecha, violatorios a los principios de los Estados de derecho libres y democráticos; especial señalamiento a las dictaduras con antifaz de democracia y fraudes electorales. De ser del caso, deberá denunciarlos en los foros internacionales. No podrá ser en nombre de un partido e ideología política. Y no podrá menoscabar nuestra soberanía territorial, marítima e historia como república”.

Juan Carlos Cobo Rueda