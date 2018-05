Los plazos de las obras

Los guayaquileños o los que vivimos en Guayaquil hemos podido ver ya desde hace algunos años la labor que realiza la Municipalidad en el arreglo de las calles, parterres, etc.; lo cual es muy loable ya que ningún otro Municipio lo ha realizado desde la época del Ing. León Febres-Cordero. Pero, lo que en realidad no llegamos a comprender es por qué sus obreros o contratistas se tardan tanto en construir cosas tan simples como lo que se está realizando en la Juan Tanca Marengo así como en otras de la ciudad; es decir, trabajos que no deberían durar más de tres meses en su ejecución. Estos lo hacen muchas veces hasta en un año, causando gran malestar en la ciudadanía.

Ing. Edgar Diminich M.