Los pergaminos de Jefferson

Por su preparación académica, sus logros empresariales y su conexión emocional con el pueblo, Jefferson Pérez merece ser candidato a la Presidencia de la República. Por mis mestizos ancestros familiares, que me identifican étnicamente con él, me alegraría que sea elegido presidente; ya es tiempo que, de otros grupos sociales y raciales (distintos a los de siempre) surjan líderes que quieran transformar el país para no seguir en lo mismo de siempre; querer es poder.

Por eso creo, señor Director, que en una elección Jefferson sacaría más votos que Guillermo Lasso, y uno de ellos sería el mío.

Miguel Ulloa Paredes