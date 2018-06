Los jueces y los legisladores

Entendemos que los jueces deben conocer a fondo las disposiciones legales, entre ellas las que constan en la Constitución. No se diga los legisladores.

Por lo dicho, me causa una profunda sorpresa que una jueza haya solicitado la autorización de la Asamblea para enjuiciar a Rafael Correa, un ciudadano que si bien goza de fuero, ya no es presidente. La Constitución establece que la autorización debe ser solicitada para enjuiciar al presidente o al vicepresidente. La jueza jamás debió pedir autorización, ella debió entender lo establecido en la Constitución. Más parece que este proceder se ha practicado para lavarse las manos y no asumir responsabilidad sobre sus decisiones.

Ing. José M. Jalil Haas