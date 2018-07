Los gestos populistas que muchos aplauden

Lo primero que hizo López Obrador al llegar al poder fue reducirse el sueldo, y todos aplauden; esto mismo es lo que han hecho todos los presidentes populistas en Sudamérica. Lo que no llego a entender es el nivel de vida que estos presidentes o expresidentes alcanzan durante el ejercicio del poder. Cambian o compran casas, viajan por todo el mundo; y para mí lo más raro es el caso de Ecuador: gana menos que otros expresidentes pero lleva un mayor estándar de vida. Mi lógica me dice que los políticos en el poder no viven del sueldo estatal. Mientras los votantes no razonemos que estos gestos son demagogia, seguiremos viendo el desfile de gente que llega al poder pobre y sale millonaria.

David E. Ricaurte Vélez