Los destinos de Nicaragua

Es lamentable que la brutal represión que comenzó en abril no cese en Nicaragua ante el estupor de la comunidad internacional que no comprende la posición del presidente Ortega, quien se ha negado a adelantar las elecciones para 2019 como medida de emergencia propuesta por la OEA para terminar con el derramamiento de sangre de ciudadanos que exigen la revocatoria de su mandato no solo por abusos a los derechos humanos durante la tenebrosa década sandinista sino también por la aguda crisis económica imperante.

Si no entra en razón el gobernante ‘socialista’, presiento que habrá un trágico destino.

Lic. Jhonny Muñoz Lima