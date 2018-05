“¿Los buenos modales y la ortografía son irrelevantes?”

Actualmente, no saludar, no dar las gracias, no decir por favor, comer en la sala o dormitorio, hacer ruido mientras tomamos la sopa y escribir con faltas ortográficas, son temas irrelevantes.

Es una pena que algunos maestros piensen que hacer un trabajo sobre buenos modales para niños es intrascendente y anticuado, sin saber que inculcar las normas de comportamiento a temprana edad lo convertirá en un adulto que puede interactuar fácilmente con los demás.

Cada vez son más los niños, jóvenes y adultos que sin importar el lugar donde se encuentren dejan entrever su falta de urbanidad y buenas maneras, probablemente sus padres tampoco las tienen, ya que somos el reflejo de ellos.

A menudo he escuchado a profesionales decir frases como: “es solo una tilde”, “solo falta una coma”, “se me fue la letra que no era”, “la gente no se da cuenta”, “así he escrito siempre”, “no le tome asunto a eso”, cuando se refieren a la corrección de errores ortográficos, pero lo vergonzoso es que señalen que lo más importante es el contenido, es decir la ortografía pasa a un segundo plano.

No soy especialista ni experta en estas áreas, pero la ortografía y los buenos modales forman parte de la imagen que proyectamos como profesionales. Podemos tener muchos títulos, pero si carecemos de las reglas ortográficas básicas y las mínimas normas de conducta, esos logros académicos serán poco confiables.

Jessica Orrala Delgado