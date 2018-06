Los analfabetos políticos

Por lo general nadie está capacitado para ser padre. Igualmente, los funcionarios públicos no tienen el conocimiento de la ciencia política porque, producto de su ignorancia, se convierten en potenciales politiqueros que engañan al país. Una vulgar cantinflada es el caso del funcionario de carrera que es ubicado en un cargo político y afirma “yo no soy político”. Otros ciudadanos afirman “a mí no me interesa la política. “Si no trabajo, no como”. “No importa que roben lo importante es que hagan obras”. Por eso, un selecto grupo de intelectuales hemos resuelto conformar la Academia de Ciencias de la Politología para concienciar al “analfabeto político”.

Ricardo Ordóñez J.