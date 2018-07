“Las sabatinas permitieron que la población no viera la realidad”

R afael Correa inició una nueva manera de hacer política mediante un discurso a la nación en cadena semanal denominado sabatina. Esta misma práctica ha sido copiada por otros políticos desde otros cargos públicos.

Independiente del nivel de saturación de los medios públicos o privados por la ejecución de estas cadenas, y del costo en el que se incurre y que entiendo cuesta a los contribuyentes, lo que puedo deducir, de las pocas veces que he escuchado estas propagandas, es que me están hablando de otras realidades; semana tras semanas hablaron de obras que se inauguraban, gestiones realizadas, financiamientos conseguidos, obras en ejecución, logros en educación, logros en seguridad, etc., todo es maravilloso, pero al salir a las calles, al salir a las carreteras, al ver a los muchachos en las esquinas en deplorable estado físico mendigando, o estar sufriendo la tensión de llegar a ser asaltado en la calle o ver el desempleo, no puedo más que deducir que todo esto fue una simple y vil demagogia.

Señor Director, desgraciadamente creo que ese sistema sí encegueció a muchos, que no vieron o ven la realidad y no llegan a entender que es una forma vulgar y simple de propaganda política para tratar de fijarse en la mente del electorado. Por lo menos a mí, únicamente la palabra no me convence.

David E. Ricaurte Vélez