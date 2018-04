Las rosas no tenían espinas

Greco (Carlos Alberto Burlet) en su canción “Haré un mundo para ti”, dice que “la rosas tienen espinas, el mundo fue hecho así”; aparentemente, (como antes no se enseñaba la Biblia), el desconoce que, en los orígenes del mundo, las flores no tenían espinas (ratificado científicamente por los evolucionistas); por la desobediencia del hombre, ahí Dios dispuso que la tierra produjera espinas (Génesis 3:18); metafóricamente, también simbolizan las dificultades de la vida. Todas las rosas tienen espinas; cada uno decide con cual sangrar; amigo no es solo el que nos regala rosas, sino el que nos ayuda a quitarnos las espinas; y, para eso, nuestro mejor amigo es Jesús.

Miguel Ulloa