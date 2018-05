Las prioridades en la vida

Todos tenemos prioridades en la vida. Tenemos trabajo, familia, salud y amigos, pero no todos pasamos a meditar sobre ellas. Para ver si de verdad estamos tomando decisiones con nuestros valores y objetivos, deberíamos dar preferencia a nosotros mismos. Cuando no hay prioridades en la vida se pierde tiempo y energía.

Cuando las prioridades están claras las desviaciones se hacen fuertes; la atención no se ruega cuando no eres prioridad, no lo es y punto. Nunca diga: “Tengo que hacer esto”. Solo elijo hacer esto, en base a una comunicación de consecuencias, no tengo tiempo para decir “no es una prioridad”, y miras cómo se siente.

Javier Valarezo Serrano